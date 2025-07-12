يوليو 13, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بالجدول.. العراق يتسيد العالم في اعلى درجات حرارة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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بالجدول.. العراق يتسيد العالم في اعلى درجات حرارة

تصدرت 11 مدينة عراقية على قائمة أعلى 15 مدينة تسجيلا لدرجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب بيانات تتبعتها السومرية نيوز، فأن أعلى 11 مدن تسجيلا للحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها عراقية، حيث تصدرت البصرة المركز الأول بتسجيل معدل حرارة بلغ 49.3 مئوية، وجاءت الناصرية ثالثا، والعمارة رابعا، وخانقين خامسا.
وجاء بالمرتبة السابعة مطار النجف والثامنة قضاء بدرة والتاسعة البصرة/ الحسين والـ11 مدينة الكوت/ الحي والـ12 منطقة علي الغربي والـ13 كربلاء والـ15 الرفاعي.

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