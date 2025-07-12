“كواليس جديدة”.. نتنياهو أبلغ ترامب بنية ضرب إيران مجدداً

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، يوم السبت، عن كواليس جديدة من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أكدت أن تل أبيب هددت بضربات عسكرية ضد إيران إذا استأنفت اعمالها في المفاعلات النووية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن “ترامب أكد لنتنياهو أنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لن يعارض الخطة الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن “تل أبيب ستتخذ قرارها بناء على مدى جدية المحاولة الإيرانية لإعادة إحياء برنامجها النووي”، مبينة أن “تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لاستئناف الضربات ضد طهران”.

وأضافت أن الرئيس الأميركي يأمل في استخدام التهديد بمزيد من الهجمات لإقناع إيران بالتوقيع على اتفاق يمنعها من تطوير قنبلة ذرية”، لافتة إلى أن “نتنياهو قد يواجه ضغوطا من ترامب لعدم ضرب إيران من أجل الحفاظ على المحادثات الدبلوماسية، بينما نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لن تطلب بالضرورة ضوءا أخضر أميركيا صريحا قبل الهجوم”.

وختمت الصحيفة، بالقول إن “إسرائيل قادرة على منع إيران من الاندفاع نحو الأسلحة النووية على المدى القصير، ولديها أيضا معلومات استخباراتية حول الأماكن التي يمكن أن تحاول طهران سرا استئناف برنامجها النووي”.

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