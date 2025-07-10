أكثر من 3 تريليونات دينار خُصصت لمشاريع الطرق داخل وخارج المدن في كوردستان في عهد الكابينة التاسعة

كشفت بيانات صادرة عن حكومة إقليم كوردستان أن الكابينة التاسعة خصصت أكثر من 3 تريليونات دينار لمشاريع الطرق داخل المدن وخارجها، مع التركيز الأكبر على مشاريع الطرق الحضرية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز)، أنفقت حكومة الإقليم ضمن الكابينة التاسعة نحو 750 مليار دينار على مشاريع الطرق الخارجية، أبرزها:

– طريق أربيل – دهوك: 399 مليار دينار بطول 86 كلم

– طريق سبيلك – خليفان: 64 مليار دينار بطول 7 كلم

– نفق بيرمام: 189 مليار دينار بطول 2.5 كلم

– جسر دربند رانية: 12 مليار دينار بطول 400 متر

– جسر زيري گاورە: 43 مليار دينار بطول 900 متر

– طريق كلالا – كفري: 43 مليار دينار بطول 25 كلم

أما على مستوى الطرق داخل المدن، فقد خُصص نحو تريليون و480 مليار دينار، منها:

– شارع 150 متري أربيل (جهة طريق كويه): 582 مليار دينار

– شارع 120 متري أربيل: 127 مليار دينار

– شارع 150 متري أربيل (جهة بهركة – دهوك): 197 مليار دينار

– شارع 100 متري السليمانية: 428.5 مليار دينار

– عدد من المشاريع الفرعية في السليمانية: 40 مليار دينار

– عدد من مشاريع الطرق الفرعية في دهوك: 68 مليار دينار

– عدد من العروض والمداخل في دهوك: 35 مليار دينار

إلى جانب ذلك، تُنفَّذ حالياً مشاريع طرق جديدة في كل من كلار، حلبجة، أربيل، سوران، ودهوك، بكلفة تصل إلى 480 مليار دينار.

وفي تصريح لـ (باسنيوز)، قال آگرين عبدالله، المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم: «خلال الكابينة التاسعة، نُفّذ أكثر من 700 مشروع طرق بطول 2681 كيلومتراً، شملت فتح طرق جديدة وتأهيل القديمة».

وأضاف عبدالله: «تمت كذلك إعادة تأهيل وتبليط أكثر من 12 مليون متر مربع من الطرق، فضلاً عن تنفيذ هذه المشاريع ضمن 3 أنواع من الموازنات: مشاريع استثمارية، وأخرى ضمن الموازنة التشغيلية، وثالثة عبر نسبة 30% من إيرادات محطات الوقود».

وأكد المتحدث أن حكومة الإقليم وضعت تحسين شبكة الطرق وبناء الجسور والأنفاق ضمن أولوياتها رغم التحديات المالية، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتأمين خدمة أفضل للمواطنين في جميع المدن والنواحي والقرى.

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