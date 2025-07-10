تحذير: حرارة سطح الأرض تتجاوز 65° في العراق.. موجة نارية تتجاوز مستوى الخطر

حذر متابعون للطقس والمناخ من موجة حرّ شديدة تضرب العراق وعدداً من دول المنطقة، مشيرين إلى أن درجات حرارة سطح الأرض (وليست حرارة الهواء فقط) ستبلغ مستويات “غير مسبوقة” قد تتجاوز 65 درجة مئوية في عدد من المناطق الوسطى والجنوبية.

وقال المتنبئ الجوي مصطفى كريم في منشور على حسابه في فيسبوك، إن “الخريطة المناخية تُظهر أن حرارة سطح الأرض ـ وتشمل التربة والإسفلت وكل ما يتعرض للشمس بشكل مباشر ـ ستبلغ ذروتها في مدن مثل النجف، الديوانية، واسط، البصرة، وقد تصل إلى أكثر من 65°، ما يكفي لتبخير الماء من الأرض وتسبب أضرار مباشرة للإنسان والحيوان وحتى البنى التحتية”.

وأشار إلى أن “الموجة الحارة تمتد من وسط وجنوب العراق نحو الخليج العربي وإيران وشمال أفريقيا، وهي ناتجة عن تدفق رياح شديدة السخونة من عمق الصحراء”.

وأوضح أن “هذا النوع من الحرارة ليس طبيعياً، ويزيد العبء الحراري في المدن، وقد يؤدي إلى إجهاد خطير للأجهزة الكهربائية، وتلف في إطارات السيارات، ومضاعفة الخطر على الأطفال وكبار السن، خصوصًا في أوقات الذروة منتصف النهار”.

ودعا إلى “الانتباه من التعرض المباشر للتربة أو الإسفلت، وتجنّب التنقّل بين الساعة 12 ظهرًا والـ4 عصرًا، مع تحذيرات خاصة لسكان المناطق المفتوحة أو الزراعية”.

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