استطلاع للرأي: 68% من مواطني تركيا يؤيدون عملية الحل

وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز أنقرة للأبحاث الاجتماعية (ANAR)، فإن 68.4% من مواطني تركيا يؤيدون عملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني، فيما أفاد 28.1% من المشاركين أنهم لا ينظرون إلى العملية بشكل إيجابي.

أُجري الاستطلاع بالشراكة مع مركز الأناضول للأبحاث (ARC) في الفترة ما بين 9 و15 أيار 2025، في 26 محافظة وبمشاركة 2069 شخصاً.

في الاستطلاع، قال 68.4% من المشاركين إنهم يرون العملية “إيجابية”، ووصفها 28.1% بأنها “سلبية”، كما قال 3.5% من المشاركين إنه “ليس لديهم رأي”.

وفي الاستطلاع، طُرح على المشاركين سؤال: “هل تعتقدون أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد؟”. وأجاب 56.3% من المشاركين بـ”نعم”، و40.2% بـ”لا”، في حين أن 1.1% لم يجيبوا بـ “نعم” أو “لا”، وقال 2.4% إنه “ليس لديهم رأي”.

في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، اتخذت السلطات التركية خطوة نحو عملية الحل. وتُطلق تركيا على هذه العملية اسم “تركيا خالية من الإرهاب”، بينما يُطلق عليها حزب “دام بارتي” اسم “حل القضية الكوردية”.

بعد دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، في 27 شباط من هذا العام، والتي طالب فيها مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم، من المقرر يوم غدٍ الجمعة، 11 تموز، أن تقوم مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني (PKK) بإلقاء أسلحتهم كـ”بادرة حسن نية”.

بحسب معلومات رووداو، ستقام المراسم في منطقة سفوح قنديل ضمن إدارة رابرين المستقلة في محافظة السليمانية.

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