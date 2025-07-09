رئيس الحكومة: بحلول نهاية 2026 سيغطي مشروع (روناكي – الإنارة) كل إقليم كوردستان

مشيراً الى ان مليونا مواطن في الإقليم يتمتعون اليوم بكهرباء على مدار 24

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء ، انه بحلول نهاية العام المقبل سيغطي مشروع روناكي (الكهرباء المستدامة) عموم إقليم كوردستان ، مشيراً الى ان مليونا مواطن في إقليم كوردستان يتمتعون اليوم بكهرباء متواصلة على مدار 24 ساعة.

رئيس الحكومة كتب في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: “بفضل مشروع (روناكي – الإنارة)، يتمتع اليوم مليونا مواطن في إقليم كوردستان بكهرباء متواصلة على مدار الساعة”.

مضيفاً: ” بحلول نهاية عام 2026، سيغطي المشروع كافة المنازل والمحال التجارية في عموم إقليم كوردستان”.

تجدر الاشارة الى أن مشروع «روناكي» الخاص بتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة أُعلن عنه رسميًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بهدف توفير طاقة كهربائية مستدامة لجميع المنازل والاماكن التجارية بحلول نهاية عام 2026. وفي 14 أيار/مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على اعتماد المشروع كجزء من الخطة الاستراتيجية للحكومة.

ومن المقرر، بحلول نهاية عام 2025، أن تحصل مراكز محافظات أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة على خدمة الكهرباء المستمرة بشكل كامل.

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