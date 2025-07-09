أكثر من 2 مليون مواطن في إقليم كوردستان ينعمون بالكهرباء على مدار الساعة عبر مشروع “روناكي”



أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان ان أكثر من 2 مليون مواطن، أي ما يقارب 30% من سكان لإقليم كوردستان ينعمون الان بالكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع “روناكي”.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لكوردستان24 اليوم الاربعاء 9 تموز 2025، ” يسر وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن تعلن اليوم أن أكثر من 2 مليون مواطن، أي ما يقارب %30 من سكان إقليم كوردستان، ينعمون الان بالكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع روناكي.

وأضاف البيان، “مع هذا التحول اليوم، أصبح بإمكان معظم المواطنين في المدن الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك، الحصول على الكهرباء على مدار الساعة، مع توسيع التغطية لتشمل الطريق الدائري في أربيل “150 متر” والطريق الدائري في السليمانية “60متر”.

وأشار بيان الوزارة الى أنه، “تمثل هذه الخطوة إنجازاً هاماً في توفير كهرباء نظيفة وبأسعار في متناول اليد في جميع أنحاء إقليم كوردستان”.

وأوضح البيان، أنه “تم إيقاف تشغيل أكثر من 2100 مولدات الكهرباء الاهلية التي تعمل بالديزل في الاحياء السكنية، وبحلول نهاية عام 2026، تخطط حكومة إقليم كوردستان لايقاف أكثر من 7000 مولدة كهربائية في الاحياء التي تعمل بها”.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان الشهر الماضي أن مشتركي مشروع “روناكي” قد شهدوا بالفعل انخفاضا قياسيا في فواتيرهم، ويعود ذلك الى التعريفة التصاعدية الجديدة التي أطلقتها حكومة إقليم كوردستان، والمصممة لجماية الاسر ذات الدخل المحدود وتشجع الاستهلاك المسؤول للكهرباء، وبموجب التعريفات الجديدة، يدفع 80% من المواطنين أقل من التكلفة السابقة لمولدات الديزل والكهرباء الوطنية.

وأعلن مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان عن مشروع روناكي في تشرين الاول 2024، لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026، ووافق مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان بالاجماع على المشروع الوطني في 14 أيار.

وستتمتع جميع مراكز المدن الرئيسية بما فيها حلبجة، بخدمة الكهرباء على مدار الساعة بحلول نهاية عام 2026.

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