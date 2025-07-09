مصادر تكشف عن أبرز ما بحثه رئيس المخابرات التركي مع المسؤولين العراقيين

كشفت مصادر أمني تركية، يوم الأربعاء، أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن بحث مع مسؤولين عراقيين أمن الحدود، وتطهير المنطقة من الإرهاب والخطوات المشتركة لإزالته من أجندة المنطقة.

ونقلت تلك وكالة “الأناضول” الرسمية التركية عن تلك المصادر قولها إن قالن أجرى، أمس، عددا من اللقاءات الثنائية في العاصمة العراقية بغداد، مبينا أن قالن التقى بداية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعدها اجتمع مع الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأضافت أن قالن التقى مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ورئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري، إضافة إلى زعيم تحالف السيادة العراقي خميس خنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

ووفقا للمصادر، فإن اللقاءات تناولت أمن الحدود المتبادل، وتطهير المنطقة من الإرهاب، والخطوات المشتركة لإزالة الإرهاب من أجندة المنطقة، على رأسها هدف “تركيا خالية من الإرهاب”.

وأشارت إلى أن المسؤولين العراقيين أكدوا خلال اللقاءات دعمهم الكامل لتركيا على كافة المستويات.

كما ناقشت اللقاءات فرص التعاون لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعلاقات بين البلدين، وفقًا للمصادر.

وذكرت المصادر أن مباحثات قالن في العراق تناولت أيضًا الصراع بين إيران وإسرائيل، والأوضاع بشأن وقف إطلاق النار بين البلدين المذكورين.

وتابعت أن قالن اجتمع أيضًا مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا أوغلو، ومسؤولي الجبهة، واستمع إلى معلومات حول الوضع الأمني في المناطق التي يقطنها التركمان بالعراق، والتحضيرات للانتخابات (العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025).

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