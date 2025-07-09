دولة القانون: مرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء في الدورة المقبلة هو نوري المالكي

أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، أن زعيمها نوري المالكي سيكون المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن الدخول إلى السباق الانتخابي سيكون عبر قائمة “واحد بغداد”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة عقيل الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن “مرشحنا الوحيد لرئاسة الحكومة هو السيد نوري المالكي، لما يتمتع به من تجربة وخبرة تؤهله لقيادة المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “الجمهور متحمّس لهذا الترشيح، ويعتبر المالكي الخيار الأنسب لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد”، مشدداً على أن “المالكي هو الحل”، على حد تعبيره.

وفي إشارة إلى مشاركته المرتقبة، وصف المتحدث زعيم ائتلاف دولة القانون بـ “واحد بغداد”، مؤكداً ترشحه رسمياً على رأس قائمته، بعد أن كان غائباً عن السباق الانتخابي في الدورتين السابقتين.

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