مسرور بارزاني: بغداد تتعامل مع إقليم كوردستان بطريقة غير عادلة

أعلن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن “بغداد تتعامل مع إقليم كوردستان بطريقة غير عادلة وغير منصفة، وبتمييز وبشكل غير دستوري”.

وقال مسرور بارزاني، اليوم الاثنين (7 تموز 2025)، إن “العراق دولة اتحادية، ولإقليم كوردستان مكانة دستورية، ويجب احترام الصلاحيات والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان”، وأكد أن “إقليم كوردستان لن يتنازل أبداً عن أي من حقوقه الدستورية”.

جاءت تصريحات مسرور بارزاني هذه خلال اجتماع مع عدد من كوادر أجهزة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأشار نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن “وفداً من حكومة إقليم كوردستان موجود حالياً في بغداد لحل مسألة قطع رواتب شعب كوردستان في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً: “مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية هي مشكلة سياسية وليست فنية”.

في وقت سابق، علمت شبكة رووداو الإعلامية أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن مسودة الاتفاق بين الجانبين.

يتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.

تأتي زيارة الوفد في الوقت الذي أعدّت فيه بغداد مسودة نهائية للاتفاق على إعادة تصدير النفط، وتنتظر رد أربيل.

“إقليم كوردستان لن يكون خطراً”

فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، شدد مسرور بارزاني على أن إقليم كوردستان لن يكون تهديداً أو خطراً على أي طرف، و”سيكون دائماً عاملاً رئيسياً للاستقرار والأمان في المنطقة”.

كما أشار إلى الدور المهم للرئيس مسعود بارزاني في تقريب الأطراف الكوردستانية من بعضها البعض، خاصة في روجآفا، وكذلك في العمل لإنجاح عملية السلام في تركيا.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية