سامان برزنجي: حكومة إقليم كوردستان قدمت الكثير من الخدمات لقطاع الصحة

شكر وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، وزير الإعمار العراقي على تخصيص مبلغ من المال لبناء بعض الأقسام الجديدة في مستشفيات رابرين وجمجمال”.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أشار خلاله إلى أنه: “وعلى الرغم من الأزمات المالية، إلا أن حكومة إقليم كوردستان، استمرت في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال فتح مستشفيات ومراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى بناء المزيد من غرف العمليات وتوسيع المستشفيات”.

وزير الصحة شكر وزير الإعمار العراقي بنكين ريكاني على تخصيص 12 مليار دينار لإعادة تأهيل أقسام الطوارئ في مستشفى رابرين ومشفى جمجمال، فضلاً عن توفير معدات زراعة النخاع العظمي في محافظة دهوك.

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