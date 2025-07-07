زراعة اربيل: اكتفاؤنا الذاتي ينمو.. تحوّلنا من الاستيراد الى التصدير

أعلن نائب مدير مديرية الزراعة في العاصمة أربيل، أمين رؤوف، اليوم الاثنين، أن حكومة إقليم كوردستان أولت اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة والمنتجات المحلية في إطار برنامج عمل الكابينة التاسعة. وأضاف أن العديد من السلع الغذائية الأساسية التي كانت تُستورد سابقًا من إيران وتركيا، أصبحت تُنتج محليًا بل ويتم تصدير بعضها إلى وسط وجنوب العراق ودول أخرى.

وأوضح رؤوف لـ(باسنيوز)، أن “الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، رغم التحديات المالية، نجحت في تنفيذ جزء كبير من خطتها الزراعية، من خلال تأمين الموارد المائية، وتسهيل الإجراءات للمزارعين المحليين، وتعزيز الاستقرار الأمني، إضافةً إلى تنظيم الأسواق لتسويق المنتجات المحلية”.

وأشار إلى أنه “في السابق، كانت اربيل تعتمد على أربعة مشاريع فقط لإنتاج الدواجن ولم تكن تكفي لتغطية الحاجة المحلية، ما اضطر الإقليم إلى الاستيراد من تركيا وإيران. أما اليوم، فهناك أكثر من 20 مشروعًا في قطاع الدواجن، منها 15 مشروعًا يعمل باستمرار، وتنتج أكثر من 10 آلاف كرتون من البيض، بالإضافة إلى 400 مزرعة مختصة بإنتاج الخضروات، مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض”.

كما أكد رؤوف أن “قطاع تربية الحيوانات التي تنتج الحليب شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تضاعف إنتاج الحليب بفضل وجود شركات متخصصة تشتري الإنتاج المحلي، مما شجّع المربين على الاستمرار في الإنتاج دون أي معوقات”.

وختم بالقول إن “الاستمرار في دعم قطاع الزراعة بنفس مستوى الجدية الذي اتبعته الكابينة التاسعة، قد يجعل إقليم كوردستان في المستقبل القريب قادراً على تلبية أغلب احتياجاته من المنتجات الغذائية والخضراوات ومشتقات الحليب والاسماك داخليًا، دون الحاجة إلى الاستيراد”.

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