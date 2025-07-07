مفوضية الانتخابات: 160 تحالفاً وحزباً وقائمة منفردة قدمت قوائم مرشحيها

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: إن “160 تحالفاً وحزباً وقائمة منفردة، قدمت قوائم مرشحيها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم”، وأن الأسماء ستخضع لعملية تدقيق تستغرق مدة شهر”.

وأضافت أن “المفوضية ترسل أسماء المرشحين إلى الجهات المعنية للتدقيق في أهليتهم للانتخابات، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، ومديرية الأدلة الجنائية، إلى جانب وزارة داخلية إقليم كوردستان والجهات ذات علاقة في الإقليم”.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تسجيل أكثر من 7900 مرشح ضمن مختلف القوائم والاحزاب والتحالفات والافراد، للمنافسة على 329 مقعدا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو العدد الأعلى منذ عام 2003.

وصوت مجلس الوزراء الاتحادي يوم 9/4/2025، خلال جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.

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