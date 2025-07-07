ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين قضوا بغاز الميثان في إقليم كوردستان إلى 12

أعلنت وزارة الدفاع التركية، على منصة إكس، اليوم الاثنين (7 تموز 2025)، ارتفاع عدد جنودها الذين قضوا بـ “استنشاق غاز الميثان” خلال عملية بحث وتمشيط بأحد كهوف إقليم كوردستان إلى 12، مع فقدان 4 آخرين من الجنود المصابين لحياتهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم ارتفاع عدد الجنود الذين قضوا جرّاء استنشاق الغاز إلى 8، بعد أن كانت قد أعلنت وفاة 5 منهم يوم أمس.

بحسب بيان الوزارة، قضى الجنود خلال عملية تمشيط جرت في كهف يقع على قمة بارتفاع 852 متراً، كانت تُستخدم سابقاً كمستشفى من قبل من وصفتهم بـ”الإرهابيين”.

وشكّلت العملية جزءاً من جهود البحث عن جثة الملازم أول مشاة نوري مليح بوزقورت، الذي قُتل في (28 أيار 2022)، ولم يُعثر عليها “حينها بسبب كثافة إطلاق النار”.

الوزارة أفادت بأن 19 من عناصرها “تعرّضوا لاستنشاق غاز الميثان، ونُقلوا فوراً إلى المستشفى”، مضيفة أن “جميع محاولات إنقاذ خمسة منهم باءت بالفشل”.

ولفتت إلى أن “أعمال الإنقاذ ما زالت مستمرة في المنطقة بالتنسيق بين فرق إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) والقوات المسلحة التركية، بكامل تجهيزاتها”.

أعلن حزب العمال الكوردستاني وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد منذ آذار الماضي، غير أن الجيش التركي استمر في عملياته العسكرية حتى قبل شهرين.

وما تزال القوات التركية متواجدة في مناطق بإقليم كوردستان، فيما من المقرر أن تتخلى أول مجموعة من عناصر الحزب عن السلاح خلال الأيام المقبلة.

استجابةً لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان في شباط الماضي، قرر حزب العمال الكوردستاني في أيار حل بنيته التنظيمية والتخلي عن السلاح.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية