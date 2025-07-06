لقاء الرئيس بارزاني والمشهداني: التأكيد على عدم خلط قوت مواطني الإقليم بالصراعات بين الأطراف السياسية



حل مشاكل أربيل – بغداد في إطار الدستور ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، 6 تموز/ يوليو 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً من مجلس النواب العراقي برئاسة محمود المشهداني.

وخلال اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر والتباحث حول الأوضاع السياسية في العراق، والمسائل الخلافية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قرار قطع رواتب موظفي الإقليم. وتم التأكيد على ضرورة حل هذه المشكلات في إطار الدستور ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، وعدم خلط قوت مواطني الإقليم بالصراعات بين الأطراف السياسية، أو بالنزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع الإسراع في معالجة ملف صرف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم بأقرب وقت.

وشكّلت الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والتنسيق بين الأطراف السياسية من أجل معالجة المشكلات وتصحيح الأخطاء والنواقص التي تشوب العملية السياسية في العراق محاورَ أخرى للقاء.

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