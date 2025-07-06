الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تحقق نقلة نوعية في الأمن المائي

8 سدود مكتملة و43 مشروعاً قيد التنفيذ لمواجهة الجفاف وتعزيز الزراعة

في إطار مساعيها لتأمين المياه النظيفة، ومواجهة تحديات الجفاف، وزيادة الإنتاج الزراعي، وحماية الثروة الحيوانية، وتحصين الأمن المائي في إقليم كوردستان، أنجزت الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم عشرة مشاريع استراتيجية لإنشاء سدود ومنظومات مائية متكاملة، إلى جانب عشرات مشاريع البحيرات الاصطناعية.

وأكد المدير العام لمصادر المياه في إقليم كوردستان، د. كاروان صباح هورامي، أن هذه الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، ونفذت مشاريع حيوية واستراتيجية، رغم الأزمة الاقتصادية والظروف السياسية. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي بشعار «كوردستان أقوى»، الذي يرتكز على إصلاح الإدارة، وتأمين الخدمات الأساسية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.

ومن بين المشاريع المنفذة، سدود مهمة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وگرميان، أبرزها:

– سد چمرگە في أربيل بطاقة خزن 1.2 مليون م³، بتكلفة 4.4 مليار دينار.

– سد خنس في شێخان-دهوك بطاقة 7 ملايين م³، بتكلفة 9.2 مليار دينار.

– سد ددوانە في دربنديخان بطاقة 21 مليون م³، بتكلفة 26.6 مليار دينار.

– سد آڤقوبان في شقلاوة بطاقة 2.6 مليون م³، بتكلفة 8.1 مليار دينار.

– سد شوگێر في كويه بطاقة 2 مليون م³، بتكلفة 5.6 مليار دينار.

– سد توڕجار في گرميان بطاقة 2 مليون م³، بتكلفة 5.8 مليار دينار.

– سد گومسپان في أربيل بطاقة 97 مليون م³، بتكلفة 95 مليار دينار.

– سد بستورە في أربيل بطاقة 20 مليون م³، بتكلفة 23 مليار دينار.

– سد دوین في أربيل قيد التنفيذ بطاقة 100 مليون م³، بتكلفة 88 مليار دينار.

وفي سياق متصل، نفذت حكومة الإقليم مشاريع لإنشاء عشرات البحيرات الاصطناعية في مختلف المناطق، بينها: بحيرة چالکردلە (أربيل)، بحيرة پریسی خوارو (حلبجة)، بحيرة خدرس (دهوك)، بحيرة سرقزل (گرميان)، بحيرة قادیانا وبحيرة بانی ماران (أربيل)، وبحيرة كاريتان (2021)، إلى جانب 43 بحيرة أخرى قيد التنفيذ أو التخطيط.

وأشار د. كاروان إلى تنفيذ مشاريع جديدة للمرة الأولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة، أبرزها مشروع تجميع مياه الفيضانات عن طريق إنشاء خزانات مائية تحت الأرض مزودة بأجهزة متطورة لرصد وتخزين مياه الأمطار والسيول، للاستفادة منها لاحقًا. وأضاف: «كذلك أطلقت الحكومة مبادرة (بحيرة قروية) بحيث يتم تشجيع سكان القرى على إنشاء بحيرات صغيرة خاصة بهم بدعم حكومي مباشر».

وشدد هورامي على أن هذه الإنجازات تحققت رغم الأزمات الاقتصادية الحادة، مشيرًا إلى أن القطاع المائي في إقليم كوردستان يشهد اليوم طفرة مهمة في عدد المشاريع الاستراتيجية، ما أسهم في تعزيز الأمن المائي ورفع القدرة التخزينية للمياه.

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