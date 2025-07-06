هيئة الاستثمار تعلن آلية استلام الحنطة من فلاحي إقليم كوردستان

أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أنه سيتم استلام محصول الحنطة من فلاحي الإقليم، وسيُحدد سعره وفقاً لنوعيته.

اليوم الأحد 6 تموز 2025، أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أنه وبأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبتوجيه من رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، ورئيس لجنة تسويق واستلام محصول الحنطة المتبقي من فلاحي إقليم كوردستان، تقرر بعد اجتماع مع أصحاب شركتي “خوشناو” و”قيوان” استلام محصول الحنطة من الفلاحين وفق الآلية التالية:

1- الحنطة من الدرجة الأولى بسعر 550 ألف دينار للطن

2- الحنطة من الدرجة الثانية بسعر 525 ألف دينار للطن

3- عملية الاستلام تبداً اعتباراً من 15 تموز 2025 وتستمر لمدة شهر، على أن يتم صرف مستحقات الفلاحين خلال شهرين من قبل شركتي “خوشناو” و”قيوان”.

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