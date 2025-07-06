تركيا تمدد حظر الرحلات الجوية لمطار السليمانية حتى تشرين الأول المقبل

مددت سلطة الطيران المدني التركية، اليوم، حظر استخدام مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي حتى السادس من تشرين الأول من العام الجاري.

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قال مدير إعلام مطار السليمانية، دانا محمد، اليوم الأحد (6 تموز 2025)، إنه “لم يتم إبلاغنا رسمياً بقرار التمديد”.

وكانت تركيا قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في 3 نيسان 2023، حين أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها بالكامل، ومنعت مرور أي طائرة متجهة إلى السليمانية أو قادمة منها عبر أجوائها.

وتعلل أنقرة قرارها بـ”تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني (PKK) في السليمانية”، وادعائها بأن الحزب “تسلل إلى المطار، مما يشكل تهديداً على أمن وسلامة الطيران”.

يُذكر أن آخر تمديد للحظر كان في 6 كانون الثاني 2025 لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء تلك المدة، لم تقم السلطات التركية بتمديد الحظر أو رفعه، قبل أن تعلن عن تمديده مجدداً اليوم.

وسبق أن عقد مسؤولون كبار في الاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة إقليم كوردستان، من بينهم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اجتماعات متكررة مع مسؤولين أتراك بهدف إنهاء الحظر، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

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