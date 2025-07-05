داخلية كوردستان: الحشد الشعبي يرسل مسيّرات نحو بعض مناطق الإقليم لأغراض تخريبية

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، بياناً أوضحت فيه حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن استهداف مزعوم داخل أربيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية عن الصحة، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى وضع حد لتحركات الحشد الشعبي ذات الطابع التخريبي.

وجاء في بيان الوزارة: «نشرت بعض المواقع الإعلامية الرسمية في إيران أن طائرات مسيّرة شنت الليلة الماضية هجوماً على موقع تابع لإسرائيل داخل أربيل. نؤكد للرأي العام أن جميع تلك المزاعم ملفقة ولا أساس لها من الصحة. لا توجد أي مواقع تابعة لإسرائيل في كوردستان، ولم تُنفذ أي عمليات من هذا النوع في الإقليم».

وأشار البيان إلى أن «طائرة مسيّرة سقطت بالفعل الليلة الماضية في منطقة صحراوية قرب أربيل»، مبيناً أن هذا الاستهداف تقف خلفه جماعات مرتبطة بالحشد الشعبي، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم.

ودعت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جدية وإيجاد ضوابط حازمة تمنع هذه الأنشطة التخريبية، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية