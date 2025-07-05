إعادة 16 ألف عراقي من مخيم الهول ضمن خطة حكومية شاملة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن نحو 16 ألف مواطن عراقي أُعيدوا حتى الآن من مخيم الهول، في إطار خطة حكومية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (5 تموز 2025)، إن “عملية إعادة العراقيين من مخيم الهول لا تزال مستمرة، حيث تم حتى الآن نقل قرابة 16 ألف مواطن عبر 28 قافلة”، مشيراً إلى أن “نحو 15 ألف عراقي ما زالوا في المخيم، ومن المقرر إعادتهم خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن قافلة جديدة”.

وكشف علي عباس عن اتفاق توصلت إليه الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة بشأن معالجة ملف العراقيين في مخيم الهول، ينصّ على “ضرورة إعادة جميع العائلات العراقية إلى البلاد قبل نهاية عام 2027، وعدم بقاء أي عائلة في المخيم بعد هذا التاريخ”.

ويقع مخيم الهول ضمن محافظة الحسكة، وتديره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما تُشكل النساء والأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الجزء الأكبر من قاطنيه.

ويُنقل العائدون من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة، المعروف أيضاً بـ”مخيم الأمل”، في محافظة نينوى، وهو مخيم أنشئ عام 2021 خصيصاً لاستقبال عائلات مقاتلي داعش العراقيين.

وأوضح المتحدث أن هؤلاء يخضعون في البداية لمرحلة إعادة التأهيل الاجتماعي داخل المخيم، قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية تدريجياً.

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