الرئيس بارزاني ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يبحثان مستجدات وتطورات المنطقة وحوارات أربيل وبغداد

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، د. محمد الحسان.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول اخر المستجدات والتطورات في المنطقة وتأثيراتها على الاستقرار فيها.

كما تم بحث العلاقات بين اربيل وبغداد والحوار بين حكومتي إقليم كوردستان والعراقية الاتحادية للتوصل الى حلول بين الجانبين.

اعمال ونشاطات (يونامي) في العراق وإقليم كوردستان شكّل محورا اخر من اللقاء.

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