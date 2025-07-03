نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع فنلندا

أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رغبة الإقليم في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك مع فنلندا، مشيداً بدور السفيرة الفنلندية في تعزيز العلاقات الثنائية خلال فترة عملها في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، سفيرة فنلندا لدى العراق، آنو ساريلا، لتوديعها بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء عن شكره وتقديره للسفيرة على “أعمالها وسعيها لتعزيز علاقات بلدها مع العراق”، متمنياً لها التوفيق في مهامها المقبلة.

من جهتها، عبّرت السفيرة الفنلندية عن امتنانها لـ”تعاون الجهات المعنية في إقليم كوردستان معها ومع فريق عملها”، مؤكدة أن فنلندا “مهتمة بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان”، وتطمح إلى “مواصلة توسيع أوجه التعاون في مختلف المجالات”.

وتناول اللقاء أيضاً العلاقات بين أربيل وبغداد، إلى جانب بحث مسألة حضور ودور المرأة في إقليم كوردستان.

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