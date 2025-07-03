الألوسي: يقطعون الرواتب بنزوة انفعاليه ويريدون الكوردي “مواطن درجة ثالثة”

أشار السياسي العراقي مثال الألوسي، إلى قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بأن الحقيقة الكامنة وراء ذلك، هي نزوات انفعالية، انفعاليه تحت مسرحيات مشبوهة.

وأضاف الألوسي خلال منشور على إكس: “يريدون الكورد مواطن درجة ثالثة ولعبة مطيعة حبابة لنزوات الفاشلين والولاء الإيراني”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب في البرلمان العراقي عبدالكريم عبطان أن موظفي وعاملي إقليم كوردستان لا ذنب لهم في مسألة قطع رواتبهم، مشدداً على أن الراتب يمثل “قوت الناس” ولا ينبغي استخدامه كورقة ضغط في الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.

وفي تصريح خاص لقناة “كوردستان24″، قال عبطان: “أي ذنب لموظفي إقليم كوردستان حتى لا تُصرف رواتبهم؟”، داعياً إلى حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقاً لما ينص عليه الدستور العراقي، وبعيداً عن التوترات السياسية.

وأوضح النائب أن القضايا المتعلقة بتصدير النفط والمطارات والحدود يجب أن تُناقش وتحل بهدوء وشفافية تامة بين الطرفين، مؤكداً ضرورة احترام الدستور كمرجعية عليا في هذه الملفات.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين بغداد وأربيل توتراً متصاعداً، خصوصاً بعد أن أبلغ وزير المالية العراقي طيف سامي، في 28 أيار/مايو 2025، حكومة إقليم كوردستان بوقف إرسال الرواتب، مبرراً قراره بتجاوز الإقليم لحصته المحددة في قانون الموازنة، ومشيراً إلى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية والقوانين المالية النافذة.

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