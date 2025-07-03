بلدية أربيل: بدء توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين والبيشمركة الأسبوع المقبل

أعلنت بلدية العاصمة أربيل، اليوم الخميس، أنها ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل بتوزيع أراضٍ سكنية على الموظفين وقوات البيشمركة والداخلية، مؤكدة أن المرحلة الأولى ستشمل موظفين لم يستفيدوا سابقًا من أي قطعة أرض، ويُقيمون في مناطق قريبة من المدينة مثل كسنزان، بنصلاوة، وداراتو، حيث الأراضي ذات القيمة العالية والنادرة.

وقال مدير عام بلديات أربيل، مريوان حاكم هادي، لـ(باسنيوز): “لدينا 37 بلدية ضمن نطاق الإدارة العامة لبلديات أربيل، وقد تم تخصيص أراضٍ في 18 بلدية منها لتوزيعها على الموظفين، وسيبدأ التوزيع رسميًا الأسبوع المقبل”.

وأوضح هادي أن “عدد الموظفين الذين الذين تمت الموافقة على استلامهم للأراضي تجاوز 42 ألف موظف، وجرى إدراج أسمائهم ضمن سجلات البلديات، حيث ستتم عملية التوزيع على عدّة مراحل”.

وأضاف: “تم اختيار أفضل المواقع داخل حدود العاصمة أربيل وستكون هذه الأراضي ذات قيمة سوقية مرتفعة، خاصة في المناطق القريبة من المدينة مثل كسنزان، بنصلاوة، وداراتو، كما سيتم تخصيص أراضٍ في قطاع آشوكان لبعض الموظفين الذين يقيمون في مناطق أبعد”.

وأشار المدير العام إلى أن “كل موظف أو معلم أو عنصر من وزارة الداخلية او قوات البيشمركة خدم 8 سنوات، ولم يكن مستفيداً سابقًا، سيحصل على قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع”.

وأكد هادي: “البطاقات الخاصة بالتوزيع جاهزة، كما أن أرقام الأراضي قد حُدّدت، والإجراءات اللوجستية تم استكمالها بالكامل”.

يُذكر أن مجلس وزراء إقليم كوردستان كان قد أصدر في العام الماضي عدة قرارات مهمة، من بينها تفويض وزارة البلديات بتخصيص وتوزيع الأراضي على الموظفين كافة.

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