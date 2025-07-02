إنشاء حزام أخضر لمدينة أربيل يتضمن زراعة ملايين الاشجار

يقول مدير إعلام هندسة الحدائق في أربيل إنه سيتم إنشاء حزام أخضر لمدينة أربيل بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وأنه “ستتم زراعة ملايين الأشجار بصورة دائرية تحيط بأربيل من خارج شارع 150 الحولي”.

مدير إعلام هندسة حدائق أربيل، سرور ويسي، أعلن اليوم الأربعاء (2 تموز 2025) لشبكة رووداو الإعلامية أنه “كان مقرراً أول الأمر إنشاء الحزام الأخضر بحيث يحيط بشارع 120 الحولي، لكن بعد المباشرة بالعمل في شارع 150 الحولي، قررنا أن يمتد الحزام الأخضر خارج الشارع الأخير وبعرض مترين يدور حول مدينة أربيل بالكامل، إلى جانب إنشاء أكثر من عشر برك اصطناعية لسقي الأشجار”.

ووفقاً لسرور ويسي، سيقلل المشروع من آثار التغير المناخي ويأتي ضمن المخطط الرئيس لمدينة أربيل “ومن المقرر زراعة الملايين من أشجار الفستق والزيتون في محيط مدينة أربيل، وهذا سيكون حلاً مناسباً للتقليل من آثار التغير المناخي وظاهرة العواصف الترابية، وسيرفع نسبة المساحة الخضراء في المدينة”.

وأوضح مدير إعلام هندسة الحدائق في أربيل أن فكرة الحزام الأخضر طرحتها وزارتا البلديات والزراعة في إقليم كوردستان وقدم المشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن المقرر أن يتولى البرنامج تنفيذه.

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