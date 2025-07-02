المستشار العسكري لرئيس اقليم كوردستان: قوات بيشمركة موحدة بنهاية العام الجاري

أكد بابكر زيباري المستشار العسكري لرئيس إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن “إقليم كوردستان سيملك بنهاية العام 2025 إحدى عشرة فرقة موحدة من قوات البيشمركة”، وأوضح أن “عشر فرق من أصل 11 فرقة قد اكتمل توحيدها حتى الآن”.

وقال زيباري وهو رئيس اركان الجيش العراقي الاسبق، أن “عملية توحيد قوات البيشمركة في إقليم كوردستان مستمرة بشكل جيد وناجح، وشهدت تقدمًا ملحوظًا”، معتبراً ذلك “خطوة محورية نحو تشكيل جيش وطني موحد لإقليم كوردستان”.

وأوضح زيباري ، أن “كافة قوات البيشمركة ستنضوي تحت قيادة موحدة ومنظمة”، مشيرًا إلى أن “الفرق العشر الموحّدة حتى الآن ستُستكمل لتصبح إحدى عشرة فرقة مع نهاية العام الجاري، لتشكل بذلك هيكلًا عسكريًا منظما يخضع لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم”.

وأضاف قائلاً: “الهدف الرئيسي هو أن تكون جميع قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة، ولا نريد أن يكون هناك أي انقسام أو اختلاف بين هذه القوات، أو أن تُنسب كل مجموعة إلى جهة سياسية معينة”.

وأكد زيباري على استمرار دعم قوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، مشددًا على “وجود تنسيق عالي المستوى بين الجانبين منذ بداية مشروع توحيد هذه القوات”، وقال: “التحالف كان ولا يزال شريكًا فعالًا في دعم هذه الخطوات الهيكلية المهمة”.

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