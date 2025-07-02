د.اشواق جاف: أطراف لا تؤمن بالفيدرالية في بغداد تعارض الاتفاق مع إقليم كوردستان

أكدت عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والنائبة السابقة في البرلمان العراقي، د. أشواق جاف، اليوم الأربعاء، أن إقليم كوردستان خطا خطوات جدية نحو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد، إلا أن عراقيل كبيرة تم وضعها في الطريق من قبل بعض الاطراف التي لا تؤمن بالفيدرالية.

وقالت د.اشواق جاف لـ(باسنيوز): “نحن لا نطالب بما هو أكثر مما ورد في الدستور، كما اننا لن نقبل بأقل من ذلك بأي حال من الأحوال، وسيحاسب التاريخ الذين كان لهم دور في قطع قوت شعب كوردستان، و كيف انهم قدموا أسوأ نموذج في إدارة شؤون الحكم؟ وكيف يمكن لهذه العقلية أن تسمح لنفسها بتجاوز قرارات المحكمة والبرلمان وقطع لقمة العيش عن شعب كوردستان؟”.

وأضافت: ” “للأسف، جميع رؤساء الحكومات العراقية السابقة تراجعوا عن التزاماتهم وافشلوا البرامج الحكومية، وإلا فإننا في كل مفاوضاتنا مع بغداد توصلنا إلى اتفاقات مع هذه الحكومات وتم تثبيتها في البرنامج الحكومي وصوّت عليها البرلمان. فيما كانت تلك الاتفاقات برعاية طرف ثالث، وكان المسار السياسي في العراق يخضع للرقابة، إذ لا يمكن أن تُبرم الاتفاقات في يوم ثم يتم التنصل منها في اليوم التالي”.

مردفةً “للأسف، هناك عدة أطراف في بغداد تعارض أي اتفاق مع إقليم كوردستان لأنها لا تؤمن بالفيدرالية. ومتى ما قدّمت الحكومة العراقية مصلحة مواطنيها وسيادة أرضها على مصالح الدول الأخرى وتنفيذ أجنداتها، عندها فقط يمكن القول إن العراق بات دولة ديمقراطية ويتمتع بفيدرالية حقيقية”.

مشيرة الى ان “هناك عقلية سائدة في العراق لا تؤمن بالفيدرالية، واذا لم يكن القرار السياسي عراقيًا خالصًا، وغير خاضع لتأثير السياسات والاجندات الخارجية، وما لم تكن مصلحة المواطن العراقي من زاخو إلى البصرة هي الأولوية بالنسبة للساسة العراقيين قبل مصالح الدول الأخرى، فإن العراق لن يتمكن من أن يكون دولة فيدرالية”.

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