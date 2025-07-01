مشروع الإمداد السريع بالمياه في أربيل يقترب من الاكتمال بنسبة 90%

اقترب مشروع الإمداد السريع بالمياه في مدينة أربيل من الإنجاز، حيث بلغت نسبة التقدم فيه نحو 90%، بحسب ما أكده مسؤولون ومهندسون مشرفون على تنفيذه، مؤكدين أن المشروع سيبدأ قريباً بتوفير المياه النظيفة لعدد كبير من أحياء المدينة.

المشروع الذي تم وضع حجر أساسه في أغسطس 2024 من قبل رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، نُفّذ بوتيرة متسارعة على مدار الأشهر الماضية تحت إشراف مباشر من حكومة الإقليم وبمشاركة فعّالة من شركة “هيمن” المنفذة.

وقال المهندس بيام حسن، أحد المشرفين على تنفيذ المشروع، لمراسل “كردستان24″، “بدأنا العمل في أغسطس من العام الماضي، والآن تجاوزنا مرحلة مهمة جداً. وصلنا إلى مرحلة التشغيل التجريبي لأحواض المعالجة والمضخات والمولدات، ونعمل على ربط الشبكات، ومن المقرر إيصال المياه إلى مدينة أربيل خلال هذا الشهر.”

المشروع يتضمن محطتين لضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى عدة خزانات استراتيجية، ويعتمد على سحب المياه من نهر الزاب الكبير، حيث تمر المياه بعدة مراحل من المعالجة قبل أن يتم ضخها إلى خزانات التوزيع داخل أربيل.

من جانبه، أكد مدير المشروع، هيمن عثمان، أن أحد خطي المشروع (الخط A) قد اكتمل بنسبة 98%، وأنه أصبح جاهزاً لضخ المياه إلى المدينة، بينما يُتوقع أن يُستكمل الخط الثاني (B) خلال الشهرين المقبلين.

“نركز حالياً على تشغيل الخط الأول لضمان ضخ 10 آلاف متر مكعب من المياه في الساعة، وهي نفس الكمية التي يوفرها مشروع ‘أفراز’. هذه الكمية ستُرسل مباشرة إلى أحياء متعددة في أربيل”، أضاف عثمان.

ويُعد هذا المشروع من بين المشاريع الحيوية طويلة الأمد لحكومة إقليم كردستان، إذ من المتوقع أن يُساهم في حل مشكلة شح المياه في أربيل لما يزيد عن 30 عاماً مقبلة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المتواصلة وتوسع المدينة عمرانياً.

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