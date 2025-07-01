الهجرة والمهجرين العراقية: الدعاية الانتخابية ممنوعة في المخيمات

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن حملات الدعاية الانتخابية ممنوعة في مخيمات النازحين بإقليم كوردستان، وسيعاقب المرشح الذي ينتهك قرار المنع.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانكير، أعلن اليوم (1 تموز 2025) لشبكة رووداو الإعلامية بأن “حملات الدعاية الانتخابية ممنوعة داخل مخيمات النازحين ويمنع المرشحون من دخول المخيمات أو تعليق ملصقات فيها (لغرض الدعاية الانتخابية)”.

يوجد في محافظة دهوك 16 مخيماً للنازحين وفي عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، توجد خمسة من هذه المخيمات، والمخيمات مخصصة للنازحين من سنجار ومن سائر مناطق العراق وتضم أكثر من 33 ألف شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية القادمة.

وأضاف علي جهانكير: “سيتم رفع اسم أي مرشح يقوم بالدعاية الانتخابية داخل المخيمات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات ضدهم، وأشد هذه الإجراءات هو إلغاء ترشيحهم”.

تتألف كل واحدة من المحافظات العراقية من دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة، ويصوت النازحون لمرشحين من دوائر محافظاتهم التي نزحوا منها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العامة في العراق في 11 تشرين الثاني القادم، وتبدأ حملة الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات في مطلع شهر تشرين الأول.

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