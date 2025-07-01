أشواق جاف: طلبنا من طرف ثالث حضور المفاوضات بين أربيل وبغداد

أعلنت عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشواق جاف، أن أطرافاً في الحكومة العراقية ليس لديها الالتزام بالدستور والاتفاقات المبرمة مع إقليم كوردستان، معتبرة أن غياب الإيمان الحقيقي بالفيدرالية يقف وراء الأزمات المستمرة بين الجانبين.

وقالت جاف في تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الثلاثاء، إن “عدداً من الأطراف في بغداد لا يؤمنون بالنظام الفيدرالي، ويسعون إلى خلق أزمات متكررة مع الإقليم”.

مضيفة أن “العراق لن يكون دولة ديمقراطية وفيدرالية ما لم يقدّم مصلحة مواطنيه وسيادة أراضيه على مصالح الدول الأخرى وتأثيراتها”.

وأشارت إلى أن “جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بغداد تم تضمينها في البرنامج الحكومي ونالت ثقة البرلمان، لكن بعد تسلم رئاسة الحكومة، يتم تجاهلها بالكامل، بما في ذلك البنود الخاصة بكوردستان”.

وطالبت جاف بوجود طرف ثالث يشارك أو يراقب جولات الحوار بين الجانبين لضمان تنفيذ ما يُتفق عليه، مشددة على أن الإقليم لا يطالب بأكثر مما نص عليه الدستور، ولا يقبل بأقل منه.

واختتمت بالقول إن “السلطات العراقية أظهرت صورة سيئة لإدارة الدولة أمام المجتمع الدولي، بقطعها رواتب موظفي الإقليم دون أي سند قانوني أو دستوري”.

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