نينوى تشهد منافسة انتخابية حادة بـ 36 قائمة و1065 مرشحاً

أعلن فرحان المعماري، مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى، عن مشاركة قياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يخوض 1065 مرشحاً ضمن 36 قائمة انتخابية المنافسة على مقاعد مجلس النواب.

وأوضح المعماري في تصريح لمراسلة (باسنيوز) أن هذه القوائم تتوزع بين 12 حزباً سياسياً تشارك بشكل منفرد، و9 تحالفات انتخابية، بالإضافة إلى 15 قائمة كوتا مخصصة لتمثيل المكونات القومية والدينية للأقليات في المحافظة.

وأكد المعماري أن المكتب أنهى جميع الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بتسجيل الكيانات السياسية والمرشحين، مشيراً إلى بدء مرحلة تدقيق وتحديث بيانات الناخبين استعداداً ليوم الاقتراع.

كما بين أن مفوضية نينوى تعمل ضمن خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنظيم الانتخابات وفق المعايير المعتمدة، مع التركيز على تأمين مراكز الاقتراع وضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

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