الرئيس بارزاني والسفير الفرنسي لدى العراق يبحثان الأوضاع السياسية وآخر تطورات المنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في أربيل، يان بريِم، جرى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية وآخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى التهديدات والمخاطر التي تواجه استقرار المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على الخلافات بين أربيل وبغداد، وتقييم المباحثات والمفاوضات التي أجريت مؤخراً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وكانت انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في تشرين الثاني القادم والمراحل المقبلة من العملية السياسية في العراق، وكذلك العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا محاورَ أخرى للقاء.

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