عبدالخالق طلعت: داعش يزيد من تحركاته في أجزاء مختلفة من العراق

أشار ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة القوات المشتركة، عبد الخالق طلعت، إلى أن لديهم معلومات تفيد بأن أنشطة داعش تزداد في أجزاء مختلفة من العراق، مضيفًا أن وسط العراق كان دائمًا موقع حركة داعش.

وكشف اللواء طلعت، لـ Kurdistan 24، أن حركة داعش قد زادت في الأسابيع الأخيرة، خاصة في مناطق طوز خورماتو، وداقوق، وضواحي مدينة كركوك. وقال: “شوهدت أعداد منهم في المنطقة صباح اليوم، ولم تنتهي حربنا ضدهم بعد”.

وأضاف أن “النزاع بين إسرائيل، وإيران والتوترات في المنطقة أدت إلى ظهور داعش من جديد. وقال: “وفقًا لمعلوماتنا، فإن حركة داعش تتوسع، وقد حدثت الآن اشتباكات بين مقاتلي داعش والجيش العراقي في يلكانا، وفي عملية لقوات أمن كوردستان وقوات مكافحة الإرهاب العراقية، قُتل ثلاثة قادة من داعش في هذه المنطقة، أحدهم مسؤول عن القطاع واثنان منهم مسؤولان عن وحدات داعش في مناطق بلكانة، وخرماتو”.

تابع: “خلال هذا الأسبوع، تم رصد مقاتلي داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ومناطق طوزخورماتو وداقوق، مما يكشف أنه في وسط العراق، الذي يتحدثون عنه دائمًا، تمثل داعش تهديدًا للقوات في تلك المناطق ومن المتوقع أن يصبح الوضع متوترً”.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس الأحد 29 حزيران 2025، عن قتل ثلاثة “إرهابيين” خلال عملية نفذها في جبال بلكانة بمحافظة كركوك.

وذكر رئيس الجهاز الفريق الركن كريم التميمي في بيان، أن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت اليوم من قتل ثلاثة إرهابيين في جبال بلكانة، بينهم آمر قاطع سليمان بيك وعسكري أبو موسى الأشعري في ولاية كركوك”.

وأشار إلى أن “العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية وبالتنسيق مع أسايش السليمانية”.

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