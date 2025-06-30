أربيل تطلق حملة توعية لمواجهة المخدرات: المتعاطي ليس مجرماً بل يحتاج الى العلاج

في العام الماضي تم علاج 700 حالة إدمان في مراكز إعادة التأهيل

في خطوة تهدف إلى مواجهة آفة المخدرات، وتحت شعار المتعاطي ليس مجرماً بل يحتاج إلى العلاج، أعلنت العاصمة أربيل، اليوم الاثنين، عن اطلاق حملة واسعة للتوعية بمخاطر المواد المخدرة.

وأوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، د. ديندار زيباري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز)، أن “إقليم كوردستان يُعد جزءًا من التحالف الدولي لمكافحة المخدرات، الذي يضم دول أوروبا وأمريكا وعدداً من الدول العربية”.

وقال زيباري: “تنفيذ استراتيجيات مكافحة المخدرات في كوردستان يتقدم بخطى جدية وشاملة، بمشاركة كافة الجهات المعنية في حكومة الإقليم. وقد تم حتى الآن إلقاء القبض على 4500 شخص بتهم تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها، ومن بين هؤلاء، 900 تاجر مخدرات تمت محاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم”.

مشيراً إلى أن “هؤلاء الأشخاص لا ينتمون جميعهم إلى إقليم كوردستان، بل العديد منهم من وسط وجنوب العراق، إضافة إلى جنسيات من دول مجاورة”.

وأضاف: “في العام الماضي وحده، تم علاج 700 حالة إدمان في مراكز إعادة التأهيل، كما وجّه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بإنشاء مركز متخصص لعلاج المدمنين، وتم البدء فعليًا في تنفيذه”.

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