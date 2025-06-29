يونيو 29, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يبحث أعمال الشركات الهندية بالعراق وإقليم كوردستان مع القنصل الجديد

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يبحث أعمال الشركات الهندية بالعراق وإقليم كوردستان مع القنصل الجديد

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع بريجيش كومار، القنصل العام الهندي الجديد في إقليم كوردستان، أعمال القوة العاملة والشركات الهندية في العراق وإقليم كوردستان.

وورد في بيان رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني هنأ كومار بمناسبة مباشرته مهام منصبه، اليوم الأحد (29 حزيران 2025).

أدناه نص البيان:

استقبل فخامة السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الأحد، 29 حزيران 2025)، السيد بريجيش كومار، القنصل العام الهندي الجديد في إقليم كوردستان، وهنأه بمناسبة مباشرته مهام منصبه، آملاً له التوفيق ومؤكداً كامل دعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهامه.

وأكد الجانبان خلال لقائهما على الرغبة الثنائية في تعزيز العلاقات، وتبادلا الآراء حول سبل توسيع التعاون المشترك في شتى المجالات، وسلطا الضوء على أعمال ونشاطات القوة العاملة والشركات الهندية في العراق وإقليم كوردستان.

وشكلت التطورات في المنطقة وتداعياتها محوراً آخر للقاء.

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