وفد كوردستان في بغداد.. مفاوضات متقدمة بشأن صادرات النفط

أفاد مراسل كوردستان24، ديلان بارزان، أن وفدًا رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان أجرى، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع مكتب رئيس الوزراء العراقي في بغداد، في إطار مباحثات تهدف لحسم ملف تصدير نفط الإقليم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن يعقد الوفد لاحقًا اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي، كما سيجتمع مع مسؤولي وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو)، في خطوة تسبق الإعلان عن اتفاقيات مرتقبة بين الجانبين، تتعلق بتنظيم صادرات نفط كوردستان.

وكان وفد الحكومة الاتحادية قد ناقش الخميس الماضي في أربيل مع وزارة الموارد الطبيعية معظم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعملية التصدير.

وتنص موازنة العراق لعام 2025 على التزام إقليم كوردستان بتسليم ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، لتسويقه عبر الموانئ العالمية.

لكن رغم التقدم الحاصل، لا تزال بعض العقبات تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، أبرزها اعتراضات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، والتي تطالب بضمانات تتعلق بحقوقها المالية.

وتشير المصادر إلى أن هذه الشركات تشترط أمرين أساسيين قبل استئناف التصدير: الأول سداد ديون متراكمة على الحكومة العراقية منذ عام 2023 تصل إلى نحو مليار دولار، والثاني توقيع اتفاق مكتوب بين حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية ينظم عملية تصدير النفط.

ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإعلان رسمي يكشف تفاصيل الاتفاقات المرتقبة بين الجانبين.

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