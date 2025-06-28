مسرور بارزاني يلتقي مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا

من المقرر أن يلتقي رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون سوريا، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، ومناقشة ملف الكورد في روجآفا (غربي كوردستان).

وذكرت منصة المونيتور الأميركية، في تقرير لها، أن زيارة باراك إلى أربيل قد تتضمن لقاء مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لبحث مستجدات الملف السوري والتنسيق المشترك.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لباراك إلى إقليم كوردستان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الذي سيؤكد خلال اللقاء على أهمية دعم مطالب وحقوق الكورد في روجآفا، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في هذا الملف.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية