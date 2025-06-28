61 مرشحاً يتنافسون على 11 مقعداً في انتخابات البرلمان العراقي بدهوك

أعلن خالد عباس، مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات العراقية في دهوك، أن عشر جهات سياسية كوردستانية سجلت نفسها رسمياً للمشاركة في انتخابات البرلمان العراقي المقبلة، المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وذلك وفق ما صرّح به خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت 28 حزيران 2025.

وأوضح عباس أن محافظة دهوك ستمثل في البرلمان العراقي بـ11 مقعداً، 8 منها مخصصة للرجال و3 للنساء، بالإضافة إلى 3 مقاعد للكوتا وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2023.

المرحلة الأولى انتهت.. والأسماء في طور التقييم

وأضاف المسؤول أن مرحلة استلام أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية انتهت بتاريخ 26 حزيران الجاري، مشيراً إلى أن القوائم النهائية للمرشحين تم إرسالها إلى بغداد يوم الجمعة، لمراجعتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة.

كما لفت إلى وجود احتمال لإجراء تغييرات على قوائم الأسماء، نتيجة عمليات التقييم والفحص الجاري حالياً، والتي قد تؤدي أيضاً إلى زيادة في نسبة تمثيل النساء، قبل إحالة القوائم إلى مجلس المفوضين، تمهيداً لعرضها على هيئة النزاهة ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان.

61 مرشحاً يتنافسون في دهوك.. والكوتا حاضرة

وأشار خالد عباس إلى أن 61 مرشحاً في محافظة دهوك سيتنافسون على المقاعد الـ11، بينهم 40 رجلاً و21 امرأة، بينما ترشح خمسة أشخاص لمقاعد الكوتا (ثلاثة رجال وامرأتان)، في حين قدم شخصان ترشيحهما بشكل مستقل.

والجهات السياسية العشر المسجلة حتى الآن في دهوك هي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جبهة الشعب، جماعة العدل الكوردستانية، تيار الموقف، الحزب الاشتراكي، الجيل الجديد، تيار بابليون، والتيار الوطني الآشوري.

لا دعاية انتخابية قبل إقرار القوائم

وحذر مسؤول مكتب دهوك من أي محاولة مبكرة للدعاية الانتخابية قبل إعلان القوائم النهائية وتحديد موعد الحملة رسمياً من المفوضية، مؤكداً أن “اللجنة الخاصة بمراقبة الالتزام في مكتب دهوك مستعدة لتسجيل أي مخالفة من قبل المرشحين أو الجهات السياسية”.

إقبال كبير على التقديم للعمل في مراكز الاقتراع

وفيما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية، كشف خالد عباس أن المفوضية بحاجة إلى 10 آلاف موظف للعمل في صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت العام والخاص، بنظام التعاقد المؤقت.

وقال إن باب التقديم عبر الرابط الإلكتروني سيبقى مفتوحاً حتى 6 تموز 2025، مضيفاً أن عدد المتقدمين حتى الآن تجاوز 20 ألف شخص داخل حدود محافظة دهوك، وسيتم لاحقاً إجراء قرعة لاختيار 10 آلاف منهم، على أن يخضعوا بعدها لدورات تدريبية متخصصة.

يُذكر أن مجلس الوزراء العراقي، ووفقاً لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حدد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً رسمياً لانتخابات البرلمان العراقي، وذلك خلال جلسته المنعقدة في 9 نيسان 2025.

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