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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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‹أبيكور›: نرغب باستئناف تصدير النفط فوراً عبر خط أنابيب العراق-تركيا

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فى :أخبار عــامة
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‹أبيكور›: نرغب باستئناف تصدير النفط فوراً عبر خط أنابيب العراق-تركيا

أكدت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (APIKUR)، رغبة شركاتها الأعضاء في استئناف صادرات النفط فوراً عبر أنبوب العراق-تركيا، بمجرد إبرام اتفاقات مكتوبة.

وأشارت الجمعية في منشور عبر منصّة (إكس)، إلى أنها، ومنذ أشهر، وافقت على تنسيق الصادرات عبر شركة (سومو)، مقترحة أن تتسلّم الشركات الأجنبية (IOCs) استحقاقاتها من النفط بشكل مباشر في ميناء جيهان، بما يضمن توزيع الحصص بشفافية وكفاءة، وفق الشروط التعاقدية.

 

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