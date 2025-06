‹أبيكور›: نرغب باستئناف تصدير النفط فوراً عبر خط أنابيب العراق-تركيا

أكدت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (APIKUR)، رغبة شركاتها الأعضاء في استئناف صادرات النفط فوراً عبر أنبوب العراق-تركيا، بمجرد إبرام اتفاقات مكتوبة.

وأشارت الجمعية في منشور عبر منصّة (إكس)، إلى أنها، ومنذ أشهر، وافقت على تنسيق الصادرات عبر شركة (سومو)، مقترحة أن تتسلّم الشركات الأجنبية (IOCs) استحقاقاتها من النفط بشكل مباشر في ميناء جيهان، بما يضمن توزيع الحصص بشفافية وكفاءة، وفق الشروط التعاقدية.

APIKUR member companies reiterate our desire to immediately resume exports through the Iraq-Türkiye pipeline, as soon as written agreements are in place.

For months, we have agreed to coordinate oil exports through SOMO.

We propose IOCs receive their oil entitlement in-kind…

