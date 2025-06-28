اكتمال أعمال بناء المستشفى الوطني للصحة النفسية في أربيل بسعة تتجاوز 200 مريض

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت 28 حزيران 2025، اكتمال المرحلة الأخيرة من مشروع بناء المستشفى الوطني للصحة النفسية في مدينة أربيل، والذي يُعد من المشاريع الرائدة في مجال الرعاية النفسية في إقليم كردستان، بطاقة استيعابية تفوق 200 مريض.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظ إلى موقع المشروع، برفقة موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، ومسعود كارش نائب المحافظ، وكارزان عبدالهادي رئيس بلدية أربيل، والدكتور دلوفان جلال المدير العام لصحة أربيل، ويوسف جاوشين المدير العام للرقابة والتنمية الاجتماعية، والدكتور عثمان إسماعيل نانةكةلي، وعدد من المهندسين والأطباء المشرفين على المشروع.

وفي مؤتمر صحفي عقد خلال الجولة، وجّه خوشناو شكره لكافة الجهات المشاركة في إنجاز المشروع، مشيداً بشكل خاص بالدكتور عثمان إسماعيل نانةكةلي، الذي وصفه بأحد أبرز الداعمين للعمل الخيري في الإقليم، هو وعائلته، لما قدموه من مشاريع إنسانية عديدة.

وأكد محافظ أربيل أن حكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قدمت كافة التسهيلات الممكنة لدعم الخيّرين والمستثمرين الراغبين في خدمة المجتمع من خلال المشاريع الصحية والاجتماعية، مشيراً إلى وجود العديد من الخطط والبرامج الجاهزة لتقديمها للمواطنين في مختلف القطاعات.

ويُذكر أن المستشفى الوطني للصحة النفسية شُيّد على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم ستة أجنحة رئيسية، إلى جانب جناح للخدمات وآخر إداري. وتشمل التوزيعة العلاجية جناحين مخصصين للنساء، أحدهما للأمراض المزمنة والآخر للأمراض قصيرة المدى، وكذلك جناحين مماثلين للرجال.

تبلغ المساحة الكلية للأجنحة 15 ألف متر مربع، وتتكون من طابق إلى طابقين لكل جناح، في حين بلغت نسبة المساحات الخضراء ضمن المشروع 60%، وذلك لما لها من أثر نفسي إيجابي على المرضى.

من المتوقع أن يكون هذا المستشفى إضافة نوعية إلى قطاع الصحة النفسية في الإقليم، خاصة في ظل قلة المراكز المتخصصة من هذا النوع على مستوى العراق والمنطقة.

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