نبز عبد الحميد: أغلقنا آلاف المحلات لعدم التزامها بكتابة لافتاتها باللغة الكوردية

أعلن قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، اليوم الجمعة 27 حزيران 2025، عن إغلاق آلاف المحال التجارية في المدينة بسبب عدم التزامها بقرار كتابة اللافتات باللغة الكوردية، مؤكداً استمرار الحملة لضمان تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وقال عبد الحميد في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن “المئات من المحال أغلقت بسبب مخالفتها التعليمات، حيث يُشترط عند منح أو تجديد أي إجازة عمل أن تُكتب اللافتات بالكوردية، وأي جهة لا تلتزم بذلك تُحرم من تجديد الإجازة”.

وأضاف أن “خلال العامين الماضيين تم تحويل لافتات أكثر من ألفي محل إلى اللغة الكوردية، ولا تزال الحملة مستمرة، ويتعين على جميع المحال التجارية والسياحية الالتزام باستخدام اللغة الكوردية وفقاً للقرار الحكومي”.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أصدرت في 21 شباط 2023 قراراً يُلزم جميع الأماكن العامة والمحال التجارية والسياحية بكتابة اللافتات باللغة الكوردية، ومنحت أصحابها مهلة 40 يوماً لتنفيذ القرار، ضمن جهود الحفاظ على اللغة الكوردية وتعزيز حضورها في الفضاء العام.

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