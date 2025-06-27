انخفاض الحرارة 8 درجات في اقليم كوردستان الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان أن درجات الحرارة اليوم سترتفع بنحو درجتين مقارنة بيوم أمس، فيما يتوقع خبير في الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بنحو 8 درجات الأسبوع المقبل.

وبخصوص طقس يوم غد، أشارت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان إلى أن “درجات الحرارة ستكون قريبة من المسجلة اليوم”.

الخبير في مجال الأرصاد الجوية محمد كمال، قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الجمعة (27 حزيران 2025): “أول موجة حر تضرب منطقتنا وستستمر حتى منتصف هذا الأسبوع، وسيكون اليوم وغداً الأكثر حراً”.

حول موعد انخفاض درجات الحرارة، أوضح الخبير: “يوم الثلاثاء، وبسبب وصول كتلة هوائية باردة من البحر الأبيض المتوسط، ستنخفض درجات الحرارة لمدة عدة أيام بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية”.

وتوقع محمد كمال أن “يسود طقس معتدل اعتباراً من يوم الثلاثاء في المناطق الحارة والمرتفعات الجبلية”.

وبحسب مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، ستكون أعلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد على النحو التالي:

أربيل: 43 درجة مئوية

السليمانية: 41 درجة مئوية

دهوك: 42 درجة مئوية

زاخو: 43 درجة مئوية

حلبجة: 44 درجة مئوية

سوران: 43 درجة مئوية

حاج عمران: 30 درجة مئوية

كرميان: 46 درجة مئوية

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