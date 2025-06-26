أسماء رؤساء القوائم الكوردستانية في المحافظات للانتخابات النيابية العراقية

وفقاً لمتابعات شبكة رووداو الإعلامية، حددت غالبية الأحزاب الكوردستانية رؤساء قوائمها الانتخابية وقدمت قوائم أسمائهم إلى المفوضية.

قسم من رؤساء القوائم هم نواب حاليون أو سابقون عن أحزابهم في مجلس النواب العراقي.

من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل، واليوم هو آخر يوم لاستلام أسماء مرشحي القوائم.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، قالت لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس (26 حزيران 2025) إن “الموعد النهائي ينتهي اليوم ولن يتم تمديده”.

رؤساء قوائم الاتحاد الوطني للانتخابات

حدد الاتحاد الوطني الكوردستاني رؤساء قوائمه للدوائر الانتخابية الأربع في إقليم كوردستان. وقال مسؤول رفيع في الحزب لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس إن “هريم كمال آغا سيكون رئيس قائمتنا في محافظة أربيل”.

بحسب معلومات روداو، سيكون ريكوت حمه رشيد رئيس قائمة الاتحاد الوطني في السليمانية، وريبوار طه رئيساً للقائمة في كركوك، وإيمان عبد الرزاق رئيسة لقائمة الحزب في دهوك.

شاخوان عبد الله وأشواق الجاف وفرهاد أتروشي رؤساء لقوائم الديمقراطي

بحسب معلومات شبكة رووداو الإعلامية، سيكون شاخوان عبد الله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي الحالي، رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمحافظة كركوك، فيما ستكون أشواق الجاف رئيسة لقائمة الحزب لمحافظة السليمانية، وفرهاد أتروشي، محافظ دهوك السابق، رئيساً للقائمة في تلك المحافظة.

ووفقاً لقائمة مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة أربيل، فإن سلام خوشناو هو الشخص الأول في القائمة بمحافظة أربيل، لكن مسؤولاً في الحزب قال لرووداو: “لم يتم حسم هذا الاسم حتى الآن”.

رؤساء قوائم الجيل الجديد والجماعة والاتحاد الإسلامي

قال مسؤول رفيع في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني لشبكة رووداو الإعلامية: “سيكون أسامة جميل رئيس قائمتنا في دائرة أربيل، ومثنى أمين في السليمانية، وجمال كوجر في دهوك”.

كذلك، بحسب إعلام حركة الجيل الجديد، ستكون سروة عبد الواحد رئيسة قائمتهم في محافظة السليمانية للانتخابات المقبلة، وكاوه عبد القادر رئيساً للقائمة في دائرة أربيل، وسليمان موسى رئيساً للقائمة في دهوك.

كما حسمت حركة الجيل الجديد رؤساء قوائمها في محافظات أخرى، حيث سيكون أوميد محمد رئيساً للقائمة في محافظة كركوك، وإسماعيل خسرو رئيساً للقائمة في الموصل، وشوان جلال رئيساً لقائمة الحركة في ديالى.

كما حددت جماعة العدل الكوردستانية اليوم أسماء رؤساء قوائمها للانتخابات.

وقال مسؤول مكتب الانتخابات والإحصاء في جماعة العدل الكوردستانية بيستون حمه صالح، لشبكة رووداو الإعلامية: “سيكون محمد حكيم رئيس القائمة في السليمانية، وشوان رابر رئيساً للقائمة في أربيل، وفي دهوك سيكون وليد قادر مصطفى رئيس قائمتنا”.

بدأ استلام قوائم أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة في 25 أيار، ومن المقرر أن يكون اليوم هو اليوم الأخير.

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