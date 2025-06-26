انطلاق أول مهرجان صيفي في دهوك بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية

شهدت مدينة دهوك انطلاق أول مهرجان صيفي تنظمه المدينة، بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز القطاع السياحي في الإقليم.

يقدم المهرجان سوقًا مفتوحًا لعرض مجموعة واسعة من المنتجات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، تشمل المواد الغذائية، المنتجات المنزلية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى علامات تجارية عالمية، وكل ذلك بأسعار تقل عن السوق المحلي.

هندرين رشيد، ممثل لإحدى الشركات المشاركة، عبّر عن أهمية هذه الفعالية، واضاف لكوردستان24، “منتجاتنا تتكوّن من المعكرونة والقرنفل، ونفخر بأنها بجودة إيطالية عالية. أرى أن هذا المهرجان مهم جدًا، فالكثير من الشركات حضرت، وهذه فرصة للناس للتعرّف على منتجات جديدة عن قرب.”

أما زينة كاروان، وهي ممثلة لشركة أخرى مشاركة، فأشارت إلى أهمية الاستمرارية في مثل هذه الفعاليات، “نود أن تستمر هذه النوعية من المهرجانات، لأنها تتيح للشركات عرض منتجاتها بأسعار مناسبة، وتمنح الزوار فرصة للاستفادة منها.”

لا يقتصر المهرجان على العرض التجاري فقط، بل يتضمن أيضًا فعاليات فنية وترفيهية تقام يوميًا بهدف جذب الزوار وإضفاء أجواء حيوية على المدينة.

سامان مشير، ممثل إحدى الشركات، أكّد أن هذه الفعاليات توفر منصة مهمة للشركات، “هذه المهرجانات تسلط الضوء على ما هو جديد. شركات السيارات مثلًا تعرض أحدث الموديلات، وبعض الناس لا يعرفون ما هو متاح إلا من خلال هذه الفرص.”

المهرجان يُنظم من قبل شركة بازار للإعلان، وبرعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، ويستمر لمدة ثمانية أيام، حيث تُفتح أبوابه يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

سمير نزاري، منظم المهرجان، أوضح تفاصيل المشاركة قائلًا لكوردستان24، “40% من العلامات التجارية المشاركة أجنبية، و60% محلية، ونحن فخورون بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلامة التجارية الكوردستانية. كما أننا نقدم خصومات مباشرة ليستفيد منها المواطن والسائح.”

يضم السوق المقام ضمن فعاليات المهرجان أكثر من 370 علامة تجارية عالمية ومحلية، ما يمنح الزوار تجربة تسوق موسمية متكاملة تجمع بين الجودة، التنوع، والأسعار المناسبة.

في أجواء صيفية مليئة بالحيوية والأنشطة، بات مهرجان دهوك الصيفي وجهة يومية للزوار والمواطنين، في تجربة تسوّق وترفيه تُظهر الوجه التجاري والثقافي النابض للمدينة.

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