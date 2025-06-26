قيمتها تتجاوز 4 مليارات دينار.. العراق يهدي الأردن 12 ألف جهاز “آيباد”

قال النائب رائد المالكي، إن الحكومة أهدت أكثر من 12 ألف جهاز تابلت (آيباد) إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن قيمتها تتجاوز 4 مليارات دينار عراقي.

وذكر المالكي في تدوينة له طالعتها (باسنيوز)، أن “هذه الأجهزة تم استخدامها في تحميل معلومات كل العراقيين خلال التعداد، وبالتالي، وفي ظل وجود أنواع من البرامج التي تتيح استعادة المعلومات، لا يصح إعطاؤها إلى جهات أجنبية”.

وأضاف: “كان بالإمكان إهداؤها لكثير من الطلبة وللمدارس لاستخدامها في المجال التعليمي”.

وتابع النائب بالقول: “الكل تتكلم فقط على رئيس الوزراء، لكن المشكلة أننا لا نعرف ما هو دور السادة الوزراء بصفتهم أعضاء ويصوتون على قرارات مجلس الوزراء”.

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