وزير الدفاع الأميركي: “ما فعله الجيش الأميركي في إيران أمر تاريخي”

عقد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، مؤتمرا صحافيا، اليوم الخميس، لعرض تقييم جديد للضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية نهاية الأسبوع، بعد سجال بشأن مدى تأثير القصف الأميركي على برنامج طهران النووي، مؤكداً أن “ما فعله الجيش الأميركي في إيران أمر تاريخي”.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن “عملياتنا ضد إيران أوقفت الحرب، وقد ساهمنا في تراجع عمل منشآت إيران النووية لسنوات طويلة”.

وأضاف هيغسيث، خلال مؤتمر صحافي، أن “وسائل إعلام أميركية قللت من أهمية إنجازنا في إيران”

وقال وزير الدفاع الأميركي إن الرئيس، دونالد ترامب، وضع شروطا لإنهاء الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الضربات على إيران كانت الأكثر صعوبة في التاريخ. وشدد هيغسيث على أن “هناك محاولات لتحريف الوقائع بشأن عمل إدارة الرئيس ترامب”.

وحول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب في المنشآت المستهدفة، قال هيغسيث إنه “لا معلومات لدينا حتى الآن بشأن مصير يورانيوم إيران عالي التخصيب”، مشيراً إلى أن “الكثير مما تقوله طهران مجرد رسائل للداخل الإيراني”.

وكرر وزير الدفاع قوله: “مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جدا”.

من جهته، قال رئيس الأركان الأميركي، دان كين، إن الطيارين الأميركيين “قاموا بعمل رائع في إيران”. وعن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القاعدة الأميركية في قطر، قال كين: “أخلينا قاعدة العديد قبل هجوم إيران.. بعد معلومات وردتنا قبل الهجوم”.

وعن عملية ضرب المنشآت النووية الإيرانية، قال رئيس الأركان الأميركي إن فريقا متخصصا درس منشأة فوردو لسنوات وتم تصميم الأسلحة لضمان فعاليتها في منشأة فوردو. واستعرض رئيس الأركان، أمام الصحافيين، مقاطع فيديو تظهر الأسلحة التي استخدمت في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك تفاصيل الانفجارات التي أحدثتها المتفجرات بعمق كبير تحت الأرض بالمواقع النووية.

وشدد رئيس الأركان الأميركي بالقول: “طيارونا شاهدوا بوضوح الانفجارات في فوردو بعد القصف”.

من جانبه ، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه “لم يتم نقل أي شيء من منشآت إيران النووية قبل ضرباتنا”، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية، الأحد الماضي، في فوردو وأصفهان ونطنز.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس الأركان الأميركي دان كين والذي تم فيه استعراض تفاصيل العملية، كتب الرئيس ترامب على حسابه في منصته “تروث سوشيال”: “كان واحدًا من أعظم المؤتمرات الصحافية وأكثرها احترافية وتأكيدًا رأيتها في حياتي! على “الأخبار الكاذبة” طرد كل من شارك في هذه الحملة الشرسة، والاعتذار لمحاربينا العظماء، وللجميع!”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “كانت السيارات والشاحنات الصغيرة في الموقع تابعة لعمال الخرسانة الذين يحاولون تغطية قمم الأعمدة. لم يُخرج أي شيء من المنشأة. سيستغرق نقلها وقتًا طويلاً، وخطيرًا للغاية، وثقيلًا جدًا ويصعب نقله!”.

وكان البيت الأبيض أكد، أمس الأربعاء، أن إيران لم تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب قبل الضربة العسكرية التي وجّهتها الولايات المتحدة لثلاث منشآت نووية إيرانية.

وشنّ الرئيس دونالد ترامب هجوماً عنيفا على وسائل إعلام أميركية بعدما نشرت تقريرا سريا للاستخبارات الأميركية يشكك بفعالية الضربة العسكرية التي نفّذتها الولايات المتحدة دعما لإسرائيل، واستهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران هي فوردو (جنوب طهران) ونطنز وأصفهان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة “فوكس نيوز” Fox News الإخبارية: “أؤكّد لكم أن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي دليل على أنّ اليورانيوم العالي التخصيب قد نُقل قبل الضربات”، مؤكدة أن المعلومات التي تفيد بخلاف ذلك هي “تقارير خاطئة”.

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