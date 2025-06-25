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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني في العراق أوضاع المنطقة

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني في العراق أوضاع المنطقة

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ظهر اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وبحثا أوضاع المنطقة وعدة ملفات أخرى.

ولدى اجتماعهما، بحث الجانبان علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ومساعي تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن آخر التطورات في أوضاع الشرق الأوسط، حسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان.

بحسب البيان، فقد أكد الجانبان على تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان في شتى المجالات، واتفقا على أهمية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم، والتعجيل بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان.

بشأن التطورات في الشرق الأوسط، أكد الجانبان على الحل السلمي للمشاكل، وعلى أن انتهاج سبيل الحوار والطرق الدبلوماسية يصب في مصلحة كل الأطراف وعموم المنطقة ويحفظ الأمان والاستقرار.

وشكلت علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.

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