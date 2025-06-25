مفوضية الانتخابات تعلن عدم تمديد فترة تسلم قوائم المرشحين

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، عدم تمديد فترة استلام قوائم المرشحين.

وفقاً لبيان المفوضية، ناقش المجلس مذكرة مكتب القاضي ( علي رشيد محمد عبد الله عضو مجلس المفوضين بالعدد (40) في 25 حزيران 2025 المعنونة (تمديد) وبعد استضافة المعاون الفني لرئيس الادارة الانتخابية (مهند فاضل عباس). وبعد المداولة بين السادة اعضاء مجلس المفوضين.

قرر مجلس المفوضين

اولاً: عدم الموافقة على تمديد فترة استلام قوائم المرشحين استناداً لما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين بالقرار المرقم 1 للمحضر الاستثنائي (13) المؤرخ في 24 نيسان 2025.

ثانياً : تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ثالثاً : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية.

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