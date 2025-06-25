أجواء تموز غير تقليدية.. انخفاض حتى 12 درجة في إقليم كوردستان خلال أيام

كشف خبير الأرصاد الجوية، أراس جبار، اليوم الأربعاء، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمناطق إقليم كوردستان خلال الأيام الأولى من شهر تموز/يوليو القادم.

وأوضح جبار في تدوينة له أن “التحليلات تشير إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا يتراوح ما بين 8 إلى 12 درجة مئوية، وهو تراجع غير معتاد خلال فصل الصيف، ما يجعل الأجواء غير مستقرة وصعبة التنبؤ”.

وأضاف: “من المتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية من إيران بتساقط أمطار وبرودة مفاجئة، بينما سيشهد العراق ومناطق إقليم كوردستان رياحًا قوية مصحوبة برياح شرقية باردة قادمة من شرق روسيا تنخفض معها درجات الحرارة”.

وأشار جبار إلى أن “هذه التغيرات ستبدأ ما بين 2 إلى 5 تموز/يوليو 2025، حيث ستدخل الكتلة الهوائية الباردة القادمة من روسيا إلى المنطقة، مما يؤدي إلى اضطرابات جوية قد تمتد آثارها لأيام”.

واختتم قائلًا: “هذه الظاهرة الجوية ستخلق أجواءً غير مستقرة وغير معتادة لشهر تموز، المعروف عادة بدرجات حرارته المرتفعة”.

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