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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الأردني في أربيل

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الأردني في أربيل

استقبل الزعیم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القریب من أربیل ، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في أربيل فؤاد خازر المجالي.

وجاءت الزيارة بمناسبة انتهاء مهام المجالي قنصلاً للمملكة الأردنية، حيث قام بزيارة وداعية للزعیم الكوردي، أعرب خلالها عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في تعميق أواصر العلاقات وتعزيز جسور الصداقة بين إقليم كوردستان وبلاده، وكذلك في دعم ركائز تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أشاد الرئيس بارزاني بجهود القنصل الأردني لتمتين العلاقات بين الجانبين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

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